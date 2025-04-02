Больше половины россиян считают, что их личная жизнь страдает из-за невнимательности

Согласно исследованию, проведенному Профи.ру, 52% россиян считают, что их личная жизнь страдает из-за невнимательности. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

При этом 40% опрошенных часто замечают, что что-то забывают или упускают из виду, а 32% сталкиваются с этим редко. Постоянная рассеянность характерна для 4% респондентов, а 6% из них утверждают, что никогда не испытывают подобных проблем.

Невнимательность чаще всего проявляется, когда люди отвлекаются на социальные сети (34%) или пытаются выполнять несколько дел одновременно (26%). Реже это происходит в моменты усталости (11%) или при спешке из-за дедлайнов (13%). Только 3% опрошенных отмечают, что теряют фокус, когда концентрируются на одном деле.

Основной сферой, которая страдает из-за невнимательности, становится личная жизнь (52%). На втором месте — работа (31%), а финансы и здоровье затрагиваются значительно реже — 14% и 2% соответственно.

Чтобы справиться с невнимательностью, 48% россиян стараются меньше времени проводить в соцсетях, а 41% — больше концентрироваться на задачах. Треть опрошенных используют напоминания в телефоне или стикеры (34%), а каждый четвертый — приложения для планирования (25%). Для решения этой проблемы 67% участников опроса уже обращались к психологам, а 21% из них планирует сделать это в будущем.

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