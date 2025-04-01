Россияне ответили, кому живется тяжелее — мужчинам или женщинам

Почти половина — 47% — граждан России считают, что быть женщиной тяжелее, чем быть мужчиной. Противоположного мнения придерживаются 24% россиян, которые находят женскую долю легкой по сравнению с мужской. 29% уверены, что женщинам и мужчинам живется примерно одинаково. Об этом свидетельствуют результаты опроса Аналитического центра Университета «Синергия», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Быть женщиной тяжелее, чем мужчиной, потому что она несет бремя беременности и родов (так сказали 28% опрошенных), чаще испытывает сложности с трудоустройством и продвижением по карьерной лестнице (23%), а также в большей степени подвергается давлению социальных ожиданий, например, относительно внешности или личной жизни (20%).

По мнению 15% респондентов, женская доля осложняется прежде всего выполнением большого числа бытовых обязанностей по дому и уходом за детьми, а с точки зрения 14% — риском столкнуться с насилием со стороны мужчин.

Помогать женщинам в решении их проблем должны главным образом мужчины (такой ответ выбрали 31%), родственники (18%), государство (14%) и работодатели (11%). Почти треть россиян (26%) полагают, что женщины не должны надеяться на помощь со стороны, а брать ответственность за собственную жизнь на себя.

Говоря о главных преимуществах женщин в сравнении с мужчинами, участники опроса прежде всего называют более продолжительный срок жизни (24%), возможность познать чудо деторождения и материнства (21%), право не работать и быть, к примеру, домохозяйкой (20%), большую по сравнению с мужчинами свободу выражения своих чувств и эмоций (14%), а также возможность выражать себя через одежду, макияж, модные аксессуары и т. д. (9%). Остальные 12% выбрали вариант ответа «Другое».

Женщины в России не подвергаются дискриминации, считают 60% участников исследования. 29% оценивают уровень дискриминации женщин как средний, а 11% — как высокий. Большинство опрошенных (80%) ратуют за то, чтобы женщины и мужчины в нашей стране имели равные права во всех сферах жизни.

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