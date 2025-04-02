Названы самые полезные напитки для красоты и здоровья

Здоровье человека во многом зависит от того, из чего состоит его рацион. Речь здесь идет не только о продуктах, но и о напитках, ведь они могут оказывать значительное влияние на общее состояние организма, самочувствие и внешний вид человека. О самых полезных напитках «Газете.Ru» рассказал врач-терапевт, врач- гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Шота Каландия.

Во-первых, он посоветовал пить достаточное количество обычной воды, ведь она играет ключевую роль в поддержании здоровья, улучшении пищеварения, усвоении питательных веществ и выведении токсинов. Вода, в целом, вода способствует нормальному функционированию всех органов и систем.

Также специалист отметил пользу свежевыжатых натуральных соков, каждый из которых обладает разными полезными свойствами.

«Так, черничный сок полезен для зрения, а также способствует сохранению молодости организма. Гранатовый сок положительно влияет на сердце и сосуды. Свекольный сок, благодаря высокому содержанию клетчатки и пектина, помогает выводить из организма тяжелые металлы и препятствует росту числа вредных бактерий», — рассказал Каландия.

Также он рассказал о пользе зеленого чая, который, благодаря высокому содержанию антиоксидантов, помогает замедлить процессы старения в организме.

«Стоит также сказать про пользу натурального кофе. Этот напиток содержит кофеиновую кислоту, стимулирующую выработку коллагена, который помогает коже оставаться упругой и эластичной. Также кофе богат антиоксидантами, защищающими клетки от разрушительного воздействия свободных радикалов», — продолжил Каландия.

Еще один полезный напиток, который отметил врач, — какао. Оно содержит пантотеновую кислоту, которая препятствует обезвоживанию кожи, а также фолиевую кислоту, стимулирующую выработку коллагена.

В заключение врач напомнил, что некоторые из этих напитков могут иметь противопоказания, поэтому перед их употреблением рекомендуется проконсультироваться со специалистом. Кроме того, не стоит ими злоупотреблять.

Ранее врач объяснила, почему детям и беременным нельзя пить безалкогольное вино и пиво.