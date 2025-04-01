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В Ростовской области ограничили продажу пиротехники

Глава Ростовской области Слюсарь ограничил продажу пиротехники в регионе
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Shutterstock

С 1 апреля на территории Ростовской области ограничена продажа пиротехники. Соответствующий указ главы региона Юрия Слюсаря опубликован на сайте областного правительства.

Ограничение будет распространяться на все время действия среднего уровня реагирования в Ростовской области. Оно было принято по рекомендации регионального оперативного штаба.

Запрет касается всех видов торговли — розничной, по почте, через интернет. Он не затронет продаж хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня.

Контролировать исполнение указа губернатора будут областной департамент потребительского рынка и ГУ МВД по Ростовской области.

В декабре в Госдуме предупредили о штрафах за продажу детям пиротехники.

Ранее в Белоруссии ввели запрет на торговлю пиротехникой.

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