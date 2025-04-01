Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти водитель не выжил в ДТП с большегрузами на трассе «Кола»

В Ленобласти столкнулись два большегруза, одного водителя не спасли
close
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Ленобласти полиция выясняет обстоятельства аварии на трассе. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на 186-м километре автодороги «Кола». По версии правоохранителей, 20-летний водитель фургона выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В ДТП один из мужчин получил серьезные травмы, спасти его не удалось.

На опубликованных кадрах с места видно, что автомобиль одного из участников аварии свернул с дороги и упал на бок. Второе транспортное средство перевернулось на дороге.

Сейчас сотрудники МВД проводят проверку.

Подобная авария произошла в Красноярске, где большегруз опрокинулся на встречную полосу. Автомобиль едва не задел ехавшие рядом машины – за секунду до аварии мимо проехал другой грузовик.

В результате водитель упавшей машины получил незначительные травмы, в аварии кроме него никто не пострадал.

Ранее в США мужчина угнал грузовик и протаранил более десятка машин, пытаясь сбежать от полиции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами