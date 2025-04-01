В Ленобласти водитель не выжил в ДТП с большегрузами на трассе «Кола»

В Ленобласти столкнулись два большегруза, одного водителя не спасли

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Ленобласти полиция выясняет обстоятельства аварии на трассе. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на 186-м километре автодороги «Кола». По версии правоохранителей, 20-летний водитель фургона выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В ДТП один из мужчин получил серьезные травмы, спасти его не удалось.

На опубликованных кадрах с места видно, что автомобиль одного из участников аварии свернул с дороги и упал на бок. Второе транспортное средство перевернулось на дороге.

Сейчас сотрудники МВД проводят проверку.

Подобная авария произошла в Красноярске, где большегруз опрокинулся на встречную полосу. Автомобиль едва не задел ехавшие рядом машины – за секунду до аварии мимо проехал другой грузовик.

В результате водитель упавшей машины получил незначительные травмы, в аварии кроме него никто не пострадал.

Ранее в США мужчина угнал грузовик и протаранил более десятка машин, пытаясь сбежать от полиции.