Создана молекула, нейтрализующая до 75% штаммов норовируса

Ученые из Техасского университета и Университета Северной Каролины создали антитела, способные бороться с 75% штаммами норовируса. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Translational Medicine (SТМ).

Это открытие может стать важным шагом к созданию универсальной вакцины и эффективных методов лечения норовирусной инфекции. Каждый год вирус поражает более 700 миллионов человек. Основными симптомами заболевания являются рвота и жидкий стул, а также урчание в животе, боли и повышение температуры тела. Особенно опасен норовирус для маленьких детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Основной проблемой в разработке вакцины была высокая генетическая изменчивость вируса и его способность быстро мутировать. В рамках исследования ученые изучили иммунные ответы у людей, получавших пероральную вакцину против норовируса, разработанную компанией Vaxart. Оказалось, что у части участников вырабатывались антитела, способные нейтрализовать несколько штаммов норовируса, включая те, которые вызывают около 75% глобальных вспышек.

Одним из самых перспективных антител стала молекула VX22, которая воздействует на ранее неизвестную уязвимость в структуре вируса. В отличие от обычных антител, которые действуют только на один или два штамма, VX22 способна нейтрализовать различные генотипы норовируса.

Исследователи напомнили, что норовирус легко распространяется через пищу, воду и поверхности, угрожая здоровью людей в школах, медицинских учреждениях и других замкнутых пространствах. Вакцина, способная защищать от нескольких штаммов вируса, может сыграть ключевую роль в предотвращении эпидемий.

Ранее ученые выяснили, что бактерии «вакцинируют» себя против вирусов.