Врач рассказал, как норовирус протекает у детей

Норовирусная инфекция вызывает у детей сильное обезвоживание, которое возникает на фоне многократной рвоты. Об этом kp.ru рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета Иван Коновалов.

«Это заболевание могут переносить люди в любом возрасте. Но с небольшой разницей — у взрослых чаще развивается обильная водянистая диарея. А у маленьких детей чаще выражена неукротимая рвота», — сказал эксперт.

Он уточнил, что защититься от заболевания с помощью прививки не получится, потому что ее пока не существует. Основная тактика лечения заключается в контроле за потерей жидкости и своевременном восстановлении водного баланса, отметил инфекционист. Поэтому заболевшим Коновалов советует пить больше жидкости и исключить из рациона жирную и жареную еду. Вместо этого лучше есть бульоны, жидкие супы, водянистые каши, отварные овощи и так далее.

Накануне сообщалось, что в Башкирии массово отравились отдыхающие в санатории «Танып» в Аскинском районе. Причиной группового отравления явилась норовирусная инфекция.

Ранее стало известно, что в Саратовской области из-за вспышки норовируса закрыли школу.