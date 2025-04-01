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Петербуржец решил починить холодильник и попал в реанимацию с ожогами

В Петербурге мужчина попал в больницу после ремонта холодильника
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Shutterstock

Ремонт холодильника закончился для петербуржца госпитализацией. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в общежитии на набережной реки Фонтанки. По данным издания, во время ремонта в одном из помещений загорелся холодильник.

Прибывшие на место медики направили в больницу 32-летнего мужчину, который не проживал по этому адресу. У пострадавшего диагностировали ожоги первой и второй степени.

«В больнице его состояние оценили как тяжелое. Пациента направили в ожоговую реанимацию», – сообщается в публикации.

Журналисты нашли анкету полного тезки мужчины на сайте по поиску работы. В ней автор сообщил, что является электриком и мастером по ремонту холодильников.

До этого в Смоленске зафиксировали два случая возгорания неисправных холодильников. Так, на Витебском шоссе из-за произошедшего оплавились стены и натяжной потолок. Во втором случае огонь охватил кухню и коридор. Очевидцы заметили возгорания и вызвали сотрудников МЧС, которые ликвидировали пожары.

Ранее россиянин создал портал в нарколабораторию в холодильнике и попался полиции.

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