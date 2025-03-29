Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российском городе две квартиры загорелись из-за неисправных холодильников

В Смоленске из-за неисправных холодильников загорелись две квартиры
close
МЧС России

В Смоленске неисправные холодильники стали причиной пожаров сразу в двух квартирах. Об этом сообщает МЧС России.

За прошедшие сутки в городе произошли два практически полностью идентичных пожара в многоквартирных домах. В жилищах выгорело по десять квадратных метров, а причинами возгораний в обоих случаях стали неисправные холодильники.

Первый инцидент произошел в доме на Витебском шоссе. Пламя охватило прихожую одной из квартир, также от высокой температуры оплавились стены и натяжной потолок. Бдительные соседи, заметившие возгорание, вызвали на место сотрудников экстренных служб.

Второй пожар случился в квартире дома на улице Кирова. Там вспыхнули кухня и коридор. Возгорание заметили хозяева жилища, которые вызвали сотрудников МЧС России.

Ранее петербургская шашлычная загорелась из-за кухонной вытяжки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами