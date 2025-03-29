В российском городе две квартиры загорелись из-за неисправных холодильников

В Смоленске неисправные холодильники стали причиной пожаров сразу в двух квартирах. Об этом сообщает МЧС России.

За прошедшие сутки в городе произошли два практически полностью идентичных пожара в многоквартирных домах. В жилищах выгорело по десять квадратных метров, а причинами возгораний в обоих случаях стали неисправные холодильники.

Первый инцидент произошел в доме на Витебском шоссе. Пламя охватило прихожую одной из квартир, также от высокой температуры оплавились стены и натяжной потолок. Бдительные соседи, заметившие возгорание, вызвали на место сотрудников экстренных служб.

Второй пожар случился в квартире дома на улице Кирова. Там вспыхнули кухня и коридор. Возгорание заметили хозяева жилища, которые вызвали сотрудников МЧС России.

Ранее петербургская шашлычная загорелась из-за кухонной вытяжки.