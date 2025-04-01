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Рейс развернулся над океаном из-за пассажира, пытавшегося открыть дверь самолета

Самолет Бали — Мельбурн развернулся над океаном из-за действий пассажира
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Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Самолет, летевший из индонезийского Бали в австралийский Мельбурн, развернулся над Индийским океаном из-за пассажира, пытавшегося открыть дверь. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление авиакомпании Jetstar.

«Вчера вечером мы вернули самолет в Денпасар (аэропорт Бали) после того, как нарушитель порядка попытался открыть одну из дверей самолета и оскорбил наш экипаж», — говорится в обращении.

Отмечается, что дебошира задержала полиция Бали. Всего на борту самолета находилось порядка 200 человек.

1 апреля самолет, на борту которого находились сотрудники ООН, совершил экстренную посадку в аэропорту в столице Сомали. В момент приземления лайнер не выпустил переднее шасси. Тем не менее все пассажиры были благополучно эвакуированы и никаких данных о пострадавших не поступало.

Всего в воздушном судне находились 17 сотрудников ООН.

Ранее сообщалось, что частная узбекская авиакомпания запустила рейсы Ташкент — Москва.

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