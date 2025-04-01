Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше произошел межнациональный скандал после празднования Ураза-байрама

«Евразия Daily»: в Польше разгорелся скандал после празднования Ураза-байрама
close
Global Look Press

Польские СМИ активно обсуждают межнациональный конфликт, который разгорелся в обществе после того, как мусульмане отметили исламский праздник Ураза-байрам. Об этом сообщает «Евразия Daily».

Особое внимание польские медиа обратили на празднование в городе Мысловице, который находится в Силезском воеводстве. Местные мусульмане арендовали там зал в муниципальном оздоровительном центре для проведения торжественных мероприятий. На эту ситуацию отреагировал мэр города Дариуш Войтович. Он официально заявил, что администрация не имеет отношения к происходящему, а аренда помещения была личной инициативой жителей Мысловице.

После этого в городе был введен полный запрет на коммерческую аренду помещений для мероприятий религиозного характера.

«Сообщаю также, что подобные встречи в Мысловице больше проводиться не будут», — подчеркнул мэр.

До этого духовное управление мусульман Московской области сообщало, что в подмосковном Егорьевске в ночь с 29 на 30 марта неизвестные подожгли молельный дом.

Ураза-байрам — итог всего Рамадана. У мусульман месяц длился строгий пост, и верующие укрепляли в себе дисциплину, помогали нуждающимся и учились прощать. Когда наступает Праздник разговения, главной становится не только трапеза, но и проявление щедрости, а также радость от проделанной работы над собой. О том, как отмечают Ураза-байрам и какие традиции принято соблюдать в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Ранее король Марокко помиловал более 1,5 тысячи человек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами