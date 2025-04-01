В Польше произошел межнациональный скандал после празднования Ураза-байрама

Польские СМИ активно обсуждают межнациональный конфликт, который разгорелся в обществе после того, как мусульмане отметили исламский праздник Ураза-байрам. Об этом сообщает «Евразия Daily».

Особое внимание польские медиа обратили на празднование в городе Мысловице, который находится в Силезском воеводстве. Местные мусульмане арендовали там зал в муниципальном оздоровительном центре для проведения торжественных мероприятий. На эту ситуацию отреагировал мэр города Дариуш Войтович. Он официально заявил, что администрация не имеет отношения к происходящему, а аренда помещения была личной инициативой жителей Мысловице.

После этого в городе был введен полный запрет на коммерческую аренду помещений для мероприятий религиозного характера.

«Сообщаю также, что подобные встречи в Мысловице больше проводиться не будут», — подчеркнул мэр.

До этого духовное управление мусульман Московской области сообщало, что в подмосковном Егорьевске в ночь с 29 на 30 марта неизвестные подожгли молельный дом.

Ураза-байрам — итог всего Рамадана. У мусульман месяц длился строгий пост, и верующие укрепляли в себе дисциплину, помогали нуждающимся и учились прощать. Когда наступает Праздник разговения, главной становится не только трапеза, но и проявление щедрости, а также радость от проделанной работы над собой. О том, как отмечают Ураза-байрам и какие традиции принято соблюдать в этот день — в материале «Газеты.Ru».

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