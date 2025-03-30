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В канун Ураза-байрама неизвестные подожгли молельный дом в Подмосковье

В Егорьевске неизвестные устроили поджог молельного дома в канун Ураза-байрама
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Духовное управление мусульман Московской области

В подмосковном Егорьевске в ночь с 29 на 30 марта неизвестные подожгли молельный дом. Об этом сообщает во «ВКонтакте» Духовное управление мусульман Московской области (ДУМ МО).

В посте отмечается, что поджог произошел накануне праздника Ураза-байрам. В результате возгорания никто не пострадал. После праздничного богослужения в Соборной мечети Ногинска председатель ДУМ МО, муфтий Рушан Аббясов, посетил молельный дом, поддержал единоверцев, призвал их сохранять спокойствие и заверил, что правоохранители и местные власти в курсе произошедшего и ищут злоумышленников.

17 августа 2024 года охрана Соборной мечети в Москве задержала на входе двух граждан Турции с предметом, похожим на гранату, но без взрывчатого вещества. Охранники молитвенного дома сработали быстро и качественно и передали злоумышленников сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее екатеринбуржцы пожаловались на гигантские колонны машин мусульман под окнами.

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