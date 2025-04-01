Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мать пыталась продать младенца, чтобы оплатить курсы кондитера

В Бразилии женщина пыталась продать ребенка ради курсов кондитера
close
Shutterstock

Жительницу Бразилии арестовали за продажу месячного ребенка. Об этом сообщает Metropoles.

По данным издания, мать отдала другой женщине младенца, который стал бы платой за аренду жилья и курсы кондитера. В результате полицейские спасли ребенка и передали его Совету по защите детей, сотрудники нашли пострадавшему временное жилье.

Женщину тем временем арестовали вместе с еще тремя фигурантами, среди них – ее сожитель, который выступал посредником в сделке. Известно, что в этот момент мать страдала из-за послеродовой депрессии.

До этого в Дагестане 39-летняя женщина родила ребенка и сразу же продала его акушерке, которая была с ней в этот момент. За новорожденного мать получила 650 тысяч рублей, которые ей передал муж медработницы.

Несколько месяцев младенец воспитывался в чужой семье, но позже правоохранители узнали о произошедшем. Биологическая мать и «приемные» родители могут получить срок до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Москве 21-летняя девушка пыталась продать ребенка за тысячу долларов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами