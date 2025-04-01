UPI: в США женщина купила на заправке лотерейный билет за $20 и стала миллионершей

Американка заехала на автомобильную заправку и стала богаче на $3 млн, пишет UPI.

62-летняя Нубия Фагот из Флориды заехала на АЗС и купила лотерейный билет Crossword Cash стоимостью $20, который сделал ее обладательницей главного приза в размере $5 млн. Этот тип лотерейных билетов относится к категории скретч-карт с мгновенным выигрышем, где игроки могут сразу узнать результат.

Фагот приняла решение получить свой выигрыш в виде единовременной выплаты. После всех необходимых вычетов она получит на руки $3,2 млн. По правилам Флоридской лотереи, победители крупных призов имеют возможность выбрать между аннуитетными выплатами в течение 30 лет или разовой суммой.

Заправочная станция также не осталась без награды. За продажу выигрышного билета она получит бонус в размере $10 тыс. Такие поощрительные выплаты являются стандартной практикой для стимулирования точек продаж лотерейных билетов.

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