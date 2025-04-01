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Американский телеведущий Дэйв Кулье победил рак всего за пять месяцев

People: телеведущий Дэйв Кулье вылечился от неходжкинской лимфомы
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Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press

Известный американский телеведущий и стендап-комик Дэйв Кулье победил рак меньше чем через полгода после того, как ему поставили соответствующий диагноз. Об этом сообщил журнал People со ссылкой на представителя артиста.

Врачи диагностировали у Кулье неходжкинскую лимфому третьей стадии — злокачественное поражение лимфатической системы — всего пять месяцев назад. Но, по словам его представителя, сейчас телеведущий здоров.

О том, что артист поправился, в своих социальных сетях написала и его коллега по съемочной площадке Кэндис Кэмерон Буре. На своей странице на платформе Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) она опубликовала совместную фотографию с Кулье и его супругой.

«Дэйв вылечился от рака! Поддержите меня в праздновании этой замечательной новости», — рассказала телеведущая.

По словам самого Кулье, обратиться за медицинской помощью его заставило увеличение лимфоузлов, вызванное инфекцией верхних дыхательных путей. Стендап-комик признался, что рак стал для него и его жены настоящим испытанием.

12 марта российские СМИ сообщили, что врачи диагностировали у звезды «Иронии судьбы» Валентины Талызиной рак поджелудочной железы. Сейчас 90-летняя актриса находится на амбулаторном лечении.

Ранее онколог перечислил самые агрессивные виды рака.

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