Российский онколог назвал самые агрессивные виды рака

Рак сам по себе — это опасный диагноз. В онкологии есть ряд раковых опухолей, которые по своим клиническим показателям ведут себя крайне агрессивно, и справиться с ними даже с помощью новейших методик лечения порой бывает очень сложно. Какие это заболевания и в чем их особенность, «Газете.Ru» рассказал врач-онколог «СМ-Клиника» Никита Макаров.

По словам онколога, любое онкозаболевание при определенных условиях может вести себя агрессивно. Например, рак предстательной или молочной железы на ранних стадиях успешно вылечивается почти в 90% случаев. А на поздней стадии эти онкозаболевания приобретают агрессивный характер, практически не реагируя на лечение.

Однако некоторые опухоли в силу физиологических особенностей сложно контролировать даже на ранних стадиях. К ним относятся аденокарцинома поджелудочной железы, мелкоклеточный рак легкого, меланома и глиобластома головного мозга.

Как обратил внимание специалист, рак поджелудочной железы, несмотря на достаточно редкую встречаемость у пациентов, является одним из лидеров по смертности. Россия входит в число стран с высокой заболеваемостью наряду с Китаем, США и Германией. Сложность диагностики аденокарциномы (опухоль поджелудочной) — основная причина неблагоприятного прогноза. Опухоль долгое время развивается бессимптомно, а первые проявления (тошнота, тяжесть в животе, боли в левом подреберье) возникают лишь на поздних стадиях.

«Радикальная операция по удалению поджелудочной железы на ранней стадии обеспечивает пятилетнюю выживаемость лишь у 20% пациентов. На четвертой стадии этот показатель снижается до минимальных 1,5–3%», — отметил Макаров.

Еще одно агрессивное онкозаболевание — мелкоклеточный рак легкого. В России он занимает второе место по распространенности и первое по уровню летальности, ежегодно унося жизни около 30 тысяч человек.

По словам онколога, выживаемость при раке легкого остается низкой и напрямую зависит от ранней диагностики. Согласно статистике, если болезнь была выявлена на I стадии, то в течение года выживает 80% пациентов, тогда как при диагностике на IV стадии этот показатель снижается до 19%. Пятилетний рубеж переживают всего 2% онкобольных.

«Основной причиной развития мелкоклеточного рака по-прежнему является курение. Риск заболеть возрастает пропорционально количеству выкуриваемых сигарет и стажу курения. Однако научные исследования также подтверждают негативное влияние пассивного курения на здоровье легких, что подчеркивает важность профилактических мер в борьбе с этим недугом», — добавил специалист.

В число лидеров по самой высокой «агрессивности» и плохим прогнозам попала и меланома. Это очень опасный рак кожи, который может развиться в результате злокачественного перерождения меланоцитов. По данным ВОЗ, ежегодно в мире диагностируется около 130 тысяч новых случаев, а в России — порядка 12 тысяч.

Опасность меланомы — в ее стремительном развитии и высоком риске рецидивов. У 50% пациентов болезнь возвращается в течение года после завершения лечения. Однако в последние десятилетия благодаря появлению прогрессивных методик лечения — конъюгатов и иммунотерапии — многие пациенты с меланомой благополучно излечиваются.

Замыкает список опасных онкозаболеваний глиобластома — злокачественная опухоль головного мозга. На ее долю приходится до 40% всех опухолей мозга. Этот рак отличается крайне неблагоприятным прогнозом, поскольку современные методы лечения, включая лучевую и химиотерапию, обеспечивают выживаемость в диапазоне от года до двух лет. А средняя продолжительность жизни пожилых пациентов — не более полугода.

«Несмотря на прогнозы и статистику по онкозаболеваниям, мы продолжаем бороться за жизнь каждого пациента. Мы уже почти победили меланому и рак легкого благодаря иммунотерапии. А в скором времени у онкологов появятся эффективные препараты для борьбы с другими агрессивными опухолями. И у наших пациентов значительно повысятся шансы на полное выздоровление», — заключил Макаров.

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