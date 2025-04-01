Telegram заблокировал чат-бот для помощи белгородцам в день запуска

В Белгородской области запустили чат-бот, предназначенный для помощи местным жителям, но в тот же день его заблокировал Telegram. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем канале.

«Сегодня мы запустили чат-бот для помощи жителям Краснояружского района и 6 населенных пунктов Ракитянского района. И сегодня Telegram его заблокировал», — написал Гладков.

Он отметил, что сервис был создан для предоставления информации о выплатах, устройстве детей в школы и сады, а также для других вопросов, которые волнуют жителей Белгородской области, временно покинувших свои дома.

Гладков подчеркнул, что власти оперативно реагируют на ситуацию с блокировкой чат-бота и уже работают над созданием нового. Также рассматриваются альтернативные варианты для размещения полезной информации.

19 марта Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале попросил жителей наиболее опасных приграничных районов Белгородской области временно покинуть свои дома, чтобы сохранить свою жизнь. Губернатор отметил, что как только обстановка улучшится, люди смогут вернуться домой. Однако пока продолжаются атаки Вооруженных сил Украины на регион, лучше перестраховаться.

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