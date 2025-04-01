Краснодарец согласился на установку счетчика и лишился почти 5 млн рублей

Житель Краснодарского края отдал аферистам пять миллионов рублей, поверив «сотрудникам» нескольких ведомств. Об этом сообщает управление МВД по региону.

В беседе с 54-летним мужчиной мошенники заявили о необходимости установить дома счетчик и заменить газовое оборудование. Следуя инструкциям, краснодарец продиктовал код из сообщения.

Позже с пострадавшим связывались «сотрудники» ФСБ, Росфинмониторинга и других организаций. Мужчину убедили в том, что он якобы финансировал террористов, поэтому в его отношении могут возбудить уголовное дело.

«Три дня мошенники оказывали сильное психологическое давление на пострадавшего, уговаривая его переводить значительные суммы денег, чтобы избежать уголовной ответственности», – сообщается в публикации.

При этом «сотрудник ФСБ» общался с мужчиной по видеосвязи и показывал поддельное удостоверение.

В результате краснодарец лишился почти пяти миллионов рублей, часть из них – средства, вырученные от продажи машины. На данный момент личности преступников устанавливают.

Ранее россиянин испугался вымышленных мошенников и отдал 15 млн рублей настоящим.