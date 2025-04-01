Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин испугался вымышленных мошенников и отдал 15 млн рублей настоящим

РЕН ТВ: в Подмосковье мужчина отдал мошенникам более 15 млн рублей
close
Depositphotos

В Подмосковье 24-летний мужчина испугался вымышленных мошенников и отдал настоящим более 15 млн рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Все началось 19 марта, когда с жителем города Истры связался неизвестный, представившийся «сотрудником Центробанка». Аферист убедил россиянина, что мошенники якобы перевели с его счетов на помощь ВСУ почти 1 млн рублей, и теперь ему грозит уголовное дело.

Россиянин поверил злоумышленникам и в тот же вечер передал курьеру мошенников сумку с деньгами. После этого он сдал в ломбард имевшиеся у него ювелирные украшения и продал свой автомобиль Mercedes, а все вырученные средства отправил преступникам.

Через какое-то время он понял, что его обманули, и обратился за помощью в полицию. Общий ущерб оценили более чем в 15 млн рублей.

Ранее Путин подписал закон о мерах по борьбе с телефонным и кибермошенничеством.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами