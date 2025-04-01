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«Засмотрелся»: пьяный мужчина изнасиловал пенсионерку в Петербурге и получил срок

В Петербурге мужчина получил срок за изнасилование пенсионерки в парке

В Петербурге вынесли приговор мужчине, который изнасиловал незнакомую пенсионерку в парке. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел 13 сентября прошлого года в парке «Красное село». Мужчина схватил за волосы незнакомую ему пенсионерку 1959 года рождения и потащил вглубь парка, где с силой бросил под яблоню. Агрессор совершил в ее отношении иные действия сексуального характера и изнасиловал пожилую женщину.

«Фигурант вину признал, раскаялся, сообщил, что увидел потерпевшую и засмотрелся», — сообщили в пресс-службе судов.

Красносельский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в колонии общего режима. Также с него в пользу потерпевшей взыскали 1 млн рублей морального вреда.

Ранее россиянин вышел из колонии, избил жену и изнасиловал проститутку в Екатеринбурге.

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