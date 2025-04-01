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В британском доме престарелых бабушке помогли воссоединиться с сестрой в день рождения

Daily Record: в доме престарелых бабушка нашла сестру в свой день рождения
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East Kilbride News

В доме престарелых в Британии подопечная нашла свою сестру благодаря сотрудникам учреждения. Женщины смогли поговорить по телефону, пишет газета Daily Record.

Как пишет издание, Полин потеряла связь со своей сестрой Ивонной после того, как переехала из дома и потеряла ее личные вещи, включая контактные данные.

Уточняется, что Полин общалась с сестрой дважды в неделю до того, как они потеряли связь. В итоге, сотрудники дома престарелых нашли родственницу бабушки в соцсетях и узнали номер Ивонны. Сестры смогли поговорить в день рождения Полин.

«Когда мы передали трубку Полин, ее лицо озарилось. Они проболтали больше получаса, и в комнате не было ни одного человека с сухими глазами», — рассказали сотрудники соцучреждения.

Отмечается, что с тех пор Ивонна прислала сестре рукописное письмо, одежду и семейные фото.

До этого сообщалось, что 88-летняя жительница Шотландии работает каждый день в течение 20 лет, чтобы построить дом престарелых в родной деревне. Розмари Стивенсон рассказала изданию Mirror, что в 2004 году она поняла, что в деревне не хватает поддержки для стареющих жителей, и начала сбор средств для создания социального центра. С тех пор, рассказывает Розмари, она работает без выходных ради своей цели.

Ранее 38-летняя китаянка рассказала, что переехала в дом престарелых из-за своей усталости.

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