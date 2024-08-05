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38-летняя китаянка переехала в дом престарелых из-за своей усталости

Asia One: в Китае 38-летняя женщина так устала, что отправилась жить в дом престарелых

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Weibo

В Китае 38-летняя женщина ушла жить в дом престарелых, потому что «слишком устала», пишет Asia One.

Женщина по фамилии Ян рассказала, что попала в больницу и диагнозом истощение, где провела месяц. После выписки она решила изменить свою жизнь и оказалась в доме престарелых, в котором могла бы отдохнуть, восстановить силы и насладиться более размеренным темпом будней.

«В городе я просыпалась от любого малейшего шума. Мне некомфортно было так жить» — рассказала Китаянка.

За номер в доме престарелых Ян платит $370 в месяц. В эту цену входит питание и медицинский уход. Кроме того, учреждение находится в живописном месте, где есть фруктовый сад и животные: павлины и олени.

Женщина провела там три месяца и уверяет, что отдохнула не только телом, но и душой.

Ранее в Китае пенсионерка перелезла через двухметровый забор и сбежала из дома престарелых.

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