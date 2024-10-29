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88-летняя женщина работает каждый день 20 лет, чтобы построить дом престарелых в деревне

Mirror: пенсионерка работает без выходных 20 лет ради строительства дома престарелых

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Depositphotos

88-летняя жительница Шотландии работает каждый день в течение 20 лет, чтобы построить дом престарелых в родной деревне, пишет Mirror.

Розмари Стивенсон, работающая водителем грузовика, борется за осуществление своей мечты на протяжении 20 лет. Женщина рассказала, что хочет построить в деревне дом престарелых с отделением для людей с деменцией.

Совместно с 67 активными волонтерами им удалось собрать 1,5 миллиона фунтов стерлингов на строительство дома престарелых с отделением для людей с деменцией. Однако в условиях роста цен на строительные материалы им необходимо добавить еще 500 000 фунтов для завершения проекта.

Шотландка рассказала, что в 2004 году она поняла, что в деревне не хватает поддержки для стареющих жителей, и начала сбор средств для создания социального центра. С тех пор, рассказывает Розмари, она работает без выходных ради своей цели.

Ранее 38-летняя китаянка рассказала, что переехала в дом престарелых из-за своей усталости.

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