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Беглов рассказал, в чем ценность признания 9 августа Днем воинской славы

Беглов: день воинской славы 9 августа важен для участников Ленинградской битвы
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Пресс-служба Смольного

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что признание 9 августа Днем воинской славы важно для участников Ленинградской битвы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Беглова, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он указал на инициативу ветеранов и блокадников увековечить дату окончания Ленинградской битвы. Путин, в свою очередь, поддержал предложение, также как и проект мемориального комплекса на Пулковском рубеже. В годы Великой Отечественной войны именно там проходила линия обороны Ленинграда. Дальше Пулковского рубежа советские воины не пустили захватчиков.

«Это важно для всех нас, а особенно — для участников Ленинградской битвы и их потомков. Теперь статус сражения закреплен на федеральном уровне», — поделился Беглов.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон об установлении даты окончания Ленинградской битвы — 9 августа — Днем воинской славы России.

Ранее Путин рассказал о колоссальной значимости Победы в Великой Отечественной войне.

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