Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина трижды застраховал жизнь матери, а затем расправился с ней ради денег

В Австралии сын трижды застраховал жизнь матери, а затем расправился с ней
close
Andre Rebelo/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/LinkedIn

В Австралии 29-летний Андре Ребело оформил три полиса страхования жизни на свою 58-летнюю мать, подделал завещание, а затем расправился с женщиной ради денег. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел в 2020 году в городе Перт. Тело женщины в душе нашел ее младший сын, который на тот момент проживал с матерью.

Через три дня после смерти женщины ее старший сын попытался получить деньги от страховки. Эту информацию страховая компания направила в полицию. Правоохранители начали разбираться в деле и обнаружили, что за неделю до трагедии на женщину были оформлены три страховки. За них в общей сложности Ребело должен был получить порядка 1 млн долларов.

Мужчина признался, что он подделал документы матери, и настаивал, что к ее кончине не имеет никакого отношения. Тем не менее суд собрал достаточную доказательную базу, чтобы привлечь мужчину к ответственности. Он проведет в тюрьме 25 лет перед тем, как получит возможность попросить о праве на условно-досрочное освобождение.

Ранее сообщалось, что житель Челябинской области расправился с тестем и пробил теще голову топором.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами