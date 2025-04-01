Мужчина трижды застраховал жизнь матери, а затем расправился с ней ради денег

В Австралии сын трижды застраховал жизнь матери, а затем расправился с ней

В Австралии 29-летний Андре Ребело оформил три полиса страхования жизни на свою 58-летнюю мать, подделал завещание, а затем расправился с женщиной ради денег. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел в 2020 году в городе Перт. Тело женщины в душе нашел ее младший сын, который на тот момент проживал с матерью.

Через три дня после смерти женщины ее старший сын попытался получить деньги от страховки. Эту информацию страховая компания направила в полицию. Правоохранители начали разбираться в деле и обнаружили, что за неделю до трагедии на женщину были оформлены три страховки. За них в общей сложности Ребело должен был получить порядка 1 млн долларов.

Мужчина признался, что он подделал документы матери, и настаивал, что к ее кончине не имеет никакого отношения. Тем не менее суд собрал достаточную доказательную базу, чтобы привлечь мужчину к ответственности. Он проведет в тюрьме 25 лет перед тем, как получит возможность попросить о праве на условно-досрочное освобождение.

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