Житель Челябинской области расправился с тестем и пробил теще голову топором

РЕН ТВ: челябинец напал с топором на тестя и тещу, 68-летний мужчина не выжил

В Челябинской области мужчина зарубил тестя и пробил топором голову теще, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел вечером 25 февраля в поселке Новобуранное Агаповского района. По неизвестной причине между родственниками возник конфликт, в ходе которого 34-летний мужчина схватил топор и напал на родителей своей супруги.

68-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Его 64-летняя жена выжила, но попала в больницу в тяжелом состоянии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства трагедии выясняются.

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