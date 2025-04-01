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В Морспасслужбе рассказали об аварийном танкере Koala

Морспасслужба: буксиры вывели танкер Koala от причала в акваторию Усть-Луги
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ФГБУ «Морспасслужба»

Портовые буксиры вывели аварийный танкер Koala от причала морского порта Усть-Луга на открытую воду в акватории порта. Об этом сообщает пресс-служба Морспасслужба.

«Сейчас танкер находится на якорной стоянке в акватории порта, на судне продолжаются ремонтно-восстановительные работы судовых систем и систем жизнеобеспечения экипажа», — говорится в сообщении.

До этого груз с аварийного судна был полностью откачан, добавили в Морспасслужбе.

Танкер Koala под флагом Антигуа и Барбуды находился в морском порту в Усть-Луге в Ленинградской области. Экипаж судна состоял из 24 человек: четверых россиян, восьми граждан Грузии и 12 индонезийцев.

Около 2:00 мск 9 февраля на танкер погрузили примерно 130 тыс. тонн мазута. Koala готовилась к отплытию, когда в машинном отделении произошли три мощных взрыва. Членам экипажа удалось эвакуироваться, однако машинное отделение начало заполняться водой. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в итальянской порту Савона произошло два взрыва на борту мальтийского танкера.

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