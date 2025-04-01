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Российские врачи успешно заменили тазобедренный сустав 98-летнему пациенту

В Кургане врачи успешно заменили тазобедренный сустав 98-летнему мужчине
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«Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова»

В Кургане врачи Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова провели операцию по замене сустава 98-летнему пациенту. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

В больнице уточнили, что пенсионеру выполняли протезирование тазобедренного сустава и подчеркнули, что вмешательство прошло успешно.

Медики поделились, что ранее оперировали пациентов 90 и 92 лет, и подчеркнули, что люди подобной возрастной категории выделяются в особую группу из-за повышенного риска развития осложнений благодаря наличию «букета хронических заболеваний».

Специалисты отметили, что ведут мониторинг показателей здоровья пациентов и создают им максимально комфортные условия для пребывания в палатах центра.

Ранее в Подмосковье врачи спасли ослепшую из-за падения 98-летнюю пенсионерку.

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