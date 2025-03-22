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В Подмосковье 98-летняя пенсионерка ослепла после падения

В Подмосковье врачи спасли ослепшую из-за падения 98-летнюю пенсионерку
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Министерство здравоохранения Московской области

Медики Люберецкой больницы спасли пожилую пациентку, которая ослепла на один глаз после падения. Об этом сообщает минздрав Московской области.

98-летняя женщина поступила в медицинское учреждение с жалобами на потерю зрения после падения. Выяснилось, что 15 лет назад пенсионерке оперировали катаракту и заменили хрусталик на искусственный. Из-за падения он упал почти на глазное дно, что и привело к слепоте.

«Всего два прокола, и мы поставили линзу на место и подшили ее так, что она теперь никуда не денется», — сообщила заведующая отделением офтальмологии Люберецкой областной больницы Елена Митяева.

После вмешательства зрение пациентки полностью восстановилось. Она выписана на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что в Башкирии спасатели помогли 55-летнему мужчине, который поскользнулся, упал и застрял ногой в горячей батарее. В таком положении пострадавший пролежал почти сутки, пока навестить его не приехал сын. К этому моменту нога начала отекать и посинела, кроме того, из-за горячей батареи на ней образовался ожог. Спасатели, прибывшие на вызов за две минуты, освободили пострадавшего и рекомендовали ему обратиться за медицинской помощью.

Ранее врачи спасли пенсионерку, пытавшуюся удалить «паразитов» с лица ножницами.

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