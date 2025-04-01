Немка не может выселить арендаторшу, называющую себя российским олигархом

В Германии хозяйка квартиры полгода не может выселить арендаторшу, пишет Bild.

41-летняя Яна Штульмюллер столкнулась с проблемой — съемщица ее квартиры не только перестала платить, но и отказалась освобождать помещение. По словам хозяйки, первые два месяца всё шло хорошо, но затем ситуация резко изменилась. Арендатор Эмилия прекратила платежи, перестала отвечать на сообщения, а вскоре от соседей начали поступать жалобы. За четыре месяца задолженность по аренде и коммунальным платежам достигла €10 тысяч — и продолжает расти.

«Она просто не уходит! Никакие переговоры не помогают, а юридические процедуры занимают вечность», — рассказывает Яна.

При встрече с журналистами Эмилия вела себя странно, заявляя, что является «российским олигархом» и владеет всем домом, а Яна, по её словам, «находится в тюрьме». Тем временем личные вещи хозяйки квартиры сложены в коридоре — сквоттер фактически выгнала законную владелицу из её же жилья.

Юристы отмечают, что подобные случаи в Берлине стали частым явлением. «Квартирные кочевники» знают, как использовать пробелы в законодательстве, затягивая процедуру выселения на месяцы, а иногда и годы. Для Яны эта ситуация обернулась не только финансовыми потерями, но и серьёзным стрессом.

«Это катастрофа. Я в долгах и не знаю, как из этого выбраться», — признаётся Штульмюллер .

Ранее во Франции квартиросъемщик засудил арендодателя за «слишком высокую» арендную плату.