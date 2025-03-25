Во Франции квартиросъемщик засудил арендодателя за «слишком высокую» арендную плату

Во Франции арендатор засудил хозяина съемного жилья, установившего чрезмерно высокую арендную плату. Об этом сообщает Le Figaro.

Фабьен, живущий в Лионе и снимающий комнату в квартире за €600 в месяц, решил подать в суд на хозяина, так как изучил сайт городского управления и понял, что его арендная плата не соответствует максимально установленному значению в размере €383 на арендатора. Сначала Фабьен обратился к владельцу жилья с просьбой о возврате переплаты, а когда тот ему отказал, нашел юриста и пошел в суд. Вместе с ним иск подал его сосед.

Дело стало прецедентом и было рассмотрено в октябре прошлого года Лионским судом. В результате ответчика обязали полностью возместить арендаторам сумму, уплаченную сверх установленной максимальной арендной платы, а именно — €4008 на двух человек. Суд также признал арендодателя виновным в несоблюдении правил аренды.

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