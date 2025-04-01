Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ планируют расширить разработку месторождений нефти в новых регионах

Мишустин: кабмин хочет расширить разработку месторождений нефти в новых регионах
close
Shutterstock

Российские власти планируют расширить деятельность в области разработки нефтяных месторождений в новых регионах страны, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Его цитирует пресс-служба кабмина в своем Telegram-канале.

«Предстоит серьезная работа с трудноизвлекаемыми запасами нефти. Также будем расширять и разработку месторождений в новых регионах», — сообщил глава российского правительства.

Он добавил, что РФ уделяет развитию нефтяной отрасли особое внимание, так как на эту сферу приходится порядка 20% ВВП страны, а объем вложений превышает 5 трлн рублей.

1 апреля агентство Bloomberg сообщило, что нефтеперерабатывающие компании Индии Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp. ищут альтернативные источники нефти на мировом рынке после того, как президент США Дональд Трамп предупредил о возможном введении новых санкций против России.

Ранее сообщалось, что в России ожидают резкое подорожание нефти, если США «надавят» на Иран.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами