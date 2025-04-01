В РФ планируют расширить разработку месторождений нефти в новых регионах

Российские власти планируют расширить деятельность в области разработки нефтяных месторождений в новых регионах страны, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Его цитирует пресс-служба кабмина в своем Telegram-канале.

«Предстоит серьезная работа с трудноизвлекаемыми запасами нефти. Также будем расширять и разработку месторождений в новых регионах», — сообщил глава российского правительства.

Он добавил, что РФ уделяет развитию нефтяной отрасли особое внимание, так как на эту сферу приходится порядка 20% ВВП страны, а объем вложений превышает 5 трлн рублей.

1 апреля агентство Bloomberg сообщило, что нефтеперерабатывающие компании Индии Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp. ищут альтернативные источники нефти на мировом рынке после того, как президент США Дональд Трамп предупредил о возможном введении новых санкций против России.

Ранее сообщалось, что в России ожидают резкое подорожание нефти, если США «надавят» на Иран.