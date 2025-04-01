Музей бомжей в центре Петербурга принял первых посетителей

В центре Санкт-Петербурга открылся Музей бомжей. Первая группа посетителей уже осмотрела экспозицию вместе с экскурсоводом, пишет РИА Новости.

В числе экспонатов можно увидеть фигуру странника XIV века, петербургского бездомного интеллигента, сидящего на трубах теплотрассы, а также фигуру бомжа в советском отделении милиции.

Музей расположился в подвале одного из домов на Гороховой улице и занял площадь около 130 квадратных метров. Попасть в него можно только в составе экскурсионной группы, однако на данный момент рассматривается возможность индивидуальных посещений.

По словам организаторов, в первую очередь музей преследует историко-познавательные цели, проведение перформансов в нем не планируется. Лиц без определенного места жительства пускать в музей бесплатно не будут.

До этого директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина высказалась о возможности проведения совместных выставок России и США на фоне потепления в отношениях двух стран. Она отметила, что такое взаимодействие исключено до тех пор, пока в Соединенных Штатах не выйдет закон о претензиях третьих лиц. А пока любая собственность может быть арестована в связи с предъявлением любых финансовых требований

По словам Гагариной, сейчас международные выставки возможны только с Китаем и Оманом.

Ранее директор Музеев Кремля сообщила о малом числе посетителей.