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Россиянин застал жену с любовником и ударил соперника топором

В Бурятии мужчина с топором набросился на любовника жены
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Depositphotos

Житель Еравнинского района Бурятии напал на любовника жены, мужчина ударил соперника топором по голове. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

По данным следствия, 52-летний житель Сосново-Озерска распивал спиртные напитки у себя дома в компании сожительницы и своего приятеля. В какой-то момент хозяин дома вышел на улицу, оставив сожительницу и знакомого мужчину наедине.

Вернувшись, обвиняемый застал их в кровати. В порыве ревности он схватил топор и несколько раз ударил им соперника по голове и телу. Спасти 35-летнего пострадавшего не удалось. Злоумышленник был задержан на месте преступления, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что россиянин избил жену за переписку с коллегой. 36-летний житель Белгорода набросился на супругу с кулаками, увидев, что она с кем-то переписывается. Заподозрив женщину в измене, он ударил жену в живот, а когда она упала, несколько раз пнул ее. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, врачи диагностировали у 42-летней белгородки ссадины и ушибы. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело о побоях. Известно, что подозреваемый ранее был судим за нанесение тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Башкирии мужчина заколол знакомого из ревности к бывшей.

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