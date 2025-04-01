Родственникам раненных на СВО бойцов дадут дополнительный отпуск на 35 дней

Госдума проголосовала за разрешение женам раненых бойцов ухаживать за ними

Государственная дума проголосовала за разрешение женам и другим родственникам раненных на СВО бойцов российской армии ухаживать за ними, для чего будет выделяться отпуск без сохранения заработной платы на 35 дней. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой заседания Госдумы.

Изменения в Трудовой кодекс России будут внесены по решению после второго и третьего чтения, которые были проведены сразу. Согласно законопроекту, отпуск будет предоставляться в соответствии с медицинским заключением.

Работодателям также запрещается отказывать в отпуске без сохранения зарплаты до 14 календарных дней родителям, супругам и детям военнослужащих, которые лишились своей жизни при исполнении служебных обязанностей в зоне специальной военной операции.

До этого депутат Госдумы Максим Иванов рассказал, что четыре воинских части «потеряли» между собой военнослужащего, участника СВО, из-за чего тот лишился выплат и был объявлен в розыск как самовольно оставивший часть (СОЧ).

Ранее в Абакане суд отправил военного в колонию на 5,5 года за дезертирство.