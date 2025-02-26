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В Абакане суд отправил военного в колонию на 5,5 года за дезертирство

Солдат из Абакана получил 5,5 года колонии за дезертирство
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Shutterstock

Абаканский гарнизонный военный суд вынес приговор солдату ВС РФ по фамилии Ульянов по делу об уклонении от военной службы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил 2-й Восточный окружной военный суд.

«Суд <...> назначил Ульянову наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

По данным суда, весной 2023 года мужчина, которого ранее мобилизовали, ушел в отпуск и не вернулся из него в срок. В октябре 2024-го Ульянова нашли полицейские, которые доставили его в военную комендатуру.

25 февраля сообщалось, что многодетный отец из подмосковного Орехово-Зуева получил шесть лет лишения свободы за самовольное оставление службы, хотя он покинул воинскую часть после завершения контракта. По данным канала, 32-летний мужчина по имени Алексей в начале сентября 2022 года уехал в зону специальной военной операции (СВО) добровольцем. Через полгода его контракт закончился, а часть, где он служил, расформировали.

В апреле прошлого года Алексею позвонили из министерства внутренних дел. Ему сообщили, что он был объявлен в розыск как самовольно оставивший часть. Жена Алексея обратилась к юристу, чтобы защитить его интересы. Она продала автомобиль, чтобы оплатить услуги адвоката, но это не помогло.

Ранее на Сахалине осудили военнослужащего за оставление части.

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