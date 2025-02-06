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Посол рассказал, сколько пробудут в России обломки самолета президента Польши

Посол Андреев: обломки польского Ту-154 будут в России до конца расследования
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Global Look Press

Обломки разбившегося в 2010 году под Смоленском самолета Ту-154 президента Польши будут оставаться в России до конца расследования. Об этом РИА Новости рассказал посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

По его словам, польская прокуратура не отказывается от обвинения российских авиадиспетчеров, которые дежурили в момент инцидента в смоленском аэропорту, в «умышленном доведении до катастрофы».

Андреев подчеркнул, что российское следствие считает эти обвинения лишенными оснований.

Он добавил, что обломки будут оставаться в России до окончания расследования в связи с тем, что польские власти грозят предъявить обвинения российским патологоанатомам, которые проводили исследования пострадавших в авиакатастрофе.

В декабре 2024 года глава группы прокуроров, расследующих крушение президентского самолета под Смоленском в 2010 году, Кшиштоф Шварц заявил, что следов взрывчатых веществ на обломках воздушного судна слишком мало и неясно, откуда они взялись.

10 апреля 2010 года пассажирский самолет Ту-154М 36-го особого авиаполка Воздушных сил Польши вылетел в Смоленск. Находившаяся на борту делегация во главе с президентом Польши Лехом Качиньским должна была принять участие в траурных мероприятиях, приуроченных к 70-летию Катынской трагедии 1940 года. Лайнер при посадке попал в густой туман, задел левым крылом верхушку березы, перевернулся более чем на 180 градусов и упал на землю в 200-300 метрах от взлетно-посадочной полосы. На борту находились семь членов экипажа и 89 пассажиров.

Ранее в Польше нашли нарушения в работе комиссии по крушению самолета Качиньского.

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