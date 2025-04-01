В России оценили последствия введения госрегулирования цен на картофель

Введение госрегулирования цен на картофель в России приведет к тому, что он исчезнет из магазинов. Об этом НСН рассказал председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин.

По его мнению, инициатива могла сработать год или полтора назад, однако теперь она не сработает. Эксперт подчеркнул, что она приведет к тому, что продажи перейдут в теневую зону. Он добавил, что в стране нужно обеспечить производителям картофеля доходность производства.

«Сейчас надо увеличивать предложение товарного картофеля на рынке. Это вопрос не одного или двух решений. Прежде всего нужно обеспечить доходность производства и гарантию сбыта. Необходимы дешевые ресурсы, а то тракторы и комбайны предлагают от 40 до 100 млн рублей за штуку. Также необходимо обеспечить достойное количество и качество семенного материала», — заключил Лупехин.

1 апреля вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение к министру экономического развития Максиму Решетникову с предложением о временном регулировании цен на картофель. В обращении депутата отмечается резкий рост стоимости картофеля в 2024 и 2025 годах. Согласно данным Росстата и Центрального банка, розничные цены на этот продукт увеличились более чем вдвое: с 28 рублей за килограмм в декабре 2023 года до почти 57 рублей в декабре 2024 года, и рост продолжается.

Ранее сообщалось, что в России за неделю больше всего подорожали картофель, водка и бананы.