В Кузбассе москвич совершил поджог четырех иномарок и попал под суд

Москвич приехал в Новокузнецк, совершил поджог четырех иномарок и попал под суд

В Новокузнецке 51-летний москвич предстанет перед судом за умышленное повреждение чужого имущества — четырех иномарок. Об этом сообщает полиция Кузбасса.

По версии следствия, мужчина еще в Москве получил от неустановленного лица задание поджечь несколько автомобилей. Ради этого специально отправился в Кемеровскую область, где и совершил преступления в августе 2024 года. В это же время в полицию обратились владельцы четырех иномарок, заявившие о том, что их машины сгорели. После осмотра транспортных средств эксперты установили, что «Эксид TXL», «Тойота Ленд Крузер 200», «БМВ X6 Xdrive 40D», «Хендай Солярис» были подожжены.

Обвиняемый в ходе следствия признался в повреждении только двух машин, принадлежавших одной семье. Свой мотив он объяснил чувством мести за то, что владелец авто якобы едва не сбил его на дороге. Эта информация не подтвердилась.

«Общая сумма ущерба составила более 15 млн рублей. Счета обвиняемого арестованы с целью возмещения причиненного потерпевшим материального ущерба», — рассказали в пресс-службе МВД.

За вменяемые преступления москвичу грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее во Владивостоке арестовали заказчика поджога автомобиля, приведшего к пожару на стоянке.