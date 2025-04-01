Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Бишкеке девушка покалечилась, упав с аттракциона во время движения

В Киргизии девушка упала с аттракциона во время движения

В Киргизии девушка сорвалась с аттракциона в парке из-за порвавшегося ремня безопасности. Об этом сообщается в Telegram-канале News24kg.

Инцидент произошел 30 марта в парке имени Панфилова в Бишкеке, произошедшее сняли на видео очевидцы. Во время вращения аттракциона упала и покалечилась девушка. По предварительной информации, у кресла оторвался ремень безопасности.

«Она разговаривала на узбекском, плакала и что-то говорила. Она упала лицом на землю с большой силой — были сломаны нос, зубы и было много крови», — рассказал один из свидетелей произошедшего.

По данным местных СМИ, пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии. У нее открытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Татарстане школьницы пострадали, катаясь на раскрученной карусели. Подростки раскрутили аттракцион с помощью самоката и вылетели с него.

Ранее в Великобритании 13 человек пострадали из-за обрушения 55-метровой карусели на ярмарке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами