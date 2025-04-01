В Бишкеке девушка покалечилась, упав с аттракциона во время движения

В Киргизии девушка упала с аттракциона во время движения

В Киргизии девушка сорвалась с аттракциона в парке из-за порвавшегося ремня безопасности. Об этом сообщается в Telegram-канале News24kg.

Инцидент произошел 30 марта в парке имени Панфилова в Бишкеке, произошедшее сняли на видео очевидцы. Во время вращения аттракциона упала и покалечилась девушка. По предварительной информации, у кресла оторвался ремень безопасности.

«Она разговаривала на узбекском, плакала и что-то говорила. Она упала лицом на землю с большой силой — были сломаны нос, зубы и было много крови», — рассказал один из свидетелей произошедшего.

По данным местных СМИ, пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии. У нее открытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Татарстане школьницы пострадали, катаясь на раскрученной карусели. Подростки раскрутили аттракцион с помощью самоката и вылетели с него.

Ранее в Великобритании 13 человек пострадали из-за обрушения 55-метровой карусели на ярмарке.