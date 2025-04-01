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Уральские врачи спасли мужчину с металлическим колокольчиком в легком

В Екатеринбурге врачи спасли мужчину с металлическим колокольчиком в легком
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Telegram-канал Здоровье удальцОв

В Екатеринбурге у 40-летнего мужчины из легкого достали металлический колокольчик с гравировкой. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Свердловской области.

Пациент поступил в медицинское учреждение с жалобами на периодические приступы удушья. Врачи установили, что у мужчины в промежуточном бронхе находится инородное тело. Это оказался колокольчик размером примерно два на три сантиметра. Также на нем находится гравировка с цифрами «1975» — как он попал в легкое, не уточняется.

Медики долго пытались подцепить и вытащить колокольчик специальным крючком, но тот все время соскальзывал. В конце концов врачам благодаря терпению и настойчивости удалось извлечь инородное тело.

В данный момент мужчину уже готовят к выписке из медицинского учреждения. Он чувствует себя нормально.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре двухлетняя девочка проглотила 60 магнитов.

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