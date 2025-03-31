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В Комсомольске-на-Амуре двухлетняя девочка проглотила 60 магнитов

В Хабаровском крае спасли ребенка, проглотившего 60 магнитов
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Министерство здравоохранения Хабаровского края

Детские хирурги Городской больницы № 7 Комсомольска-на-Амуре спасли ребенка, проглотившего магниты. Об этом сообщает минздрав Хабаровского края.

Двухлетний ребенок поступил в медицинское учреждение с жалобами на боли в области живота. В ходе обследования медики обнаружили в кишечнике маленькой пациентки скопление инородных тел.

Было принято решение о проведении хирургического вмешательства, операция длилась два часа. Врачам удалось извлечь 60 мелких круглых магнитов. Спустя две недели девочка была выписана на амбулаторное лечение. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в Иркутске хирурги спасли годовалого ребенка, который наглотался магнитных шариков. Инородные тела прошли по пищеварительной системе и соединились между собой в разных местах. Из-за этого в тонкой кишке образовались шесть отверстий. Хирурги с помощью небольших разрезов извлекли из кишки магнитные шарики и ушили все отверстия. Операция прошла успешно, маленькая пациентка уже самостоятельно принимает пищу.

Ранее на Урале младенец протолкнул мебельную шайбу в горло и едва не задохнулся.

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