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Власти Эстонии лишат украинских беженцев бесплатного проезда

ERR: в Эстонии украинских беженцев с мая лишат бесплатного проезда
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Depositphotos

Украинские беженцы, не являющиеся зарегистрированными жителями Таллина, с мая лишатся права бесплатного проезда в общественном транспорте эстонской столицы. Об этом сообщил портал гостелерадио ERR.

По данным журналистов, основанием для такого решения послужил тот факт, что у большинства беженцев есть регистрация в городе.

«У зарегистрированных жителей Таллина есть право на бесплатное пользование общественным транспортом, поэтому нет необходимости сохранять отдельное право на бесплатный проезд именно для [украинских] беженцев», — говорится в сообщении.

Согласно публикации, нововведение вступит в силу 1 мая текущего года.

22 марта газета The Telegraph писала, что в Великобритании отмена программы Homes for Ukraine негативно отразилась на положении украинских беженцев в стране.

Отмечалось, что четверо из десяти украинцев, получивших убежище в Британии, говорят, что им трудно сохранить работу и жилье. Это связано с тем, что они не могут доказать своим работодателям и арендодателям легальность своего пребывания в стране после марта.

Ранее на Западе предупредили об опасности оттока украинских беженцев для Европы.

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