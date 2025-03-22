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В Британии более трети украинских беженцев не могут найти работу

Telegraph: в Британии более трети украинских беженцев не могут найти работу
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Depositphotos

В Великобритании отмена программы Homes for Ukraine негативно отразилась на положении украинских беженцев в стране. Об этом пишет The Telegraph.

Отмечается, что четверо из десяти украинцев, получивших убежище в Великобритании, говорят, что им трудно сохранить работу и жилье. Это связано с тем, что они не могут доказать своим работодателям и арендодателям, что они могут легально находиться в стране после марта.

Уточняется, что 41% украинцев в Британии потеряли свою работу и не могут найти новую из-за визовых проблем.

В начале февраля стало известно, что правительство Великобритании сокращает меры по поддержке украинских беженцев на территории королевства. Отмечается, что количество заявлений на продление виз, которые поступили в министерство внутренних дел Великобритании, «вызвало обеспокоенность» у муниципальных властей и организаций, занимающихся помощью Украине и украинским беженцам.

Ранее Стармер призвал усилить экономическое давление на Россию.

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