Экс-ухажер порезал петербурженку ножом за то, что та его заблокировала

В Петербурге мужчина порезал возлюбленную ножом после того, как та его заблокировала. Об этом со ссылкой на дочь пострадавшей сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел 19 марта, когда 38-летний экс-ухажер напал на женщину с ножом, нанеся ей три удара в руку и в бедро. Он сделал это после того, как петербурженка заблокировала его в телефоне.

На следующий день пострадавшая обратилась за помощью в полицию, где, по словам ее дочери, петербурженку продержали десять часов без еды, антибиотиков и перевязок. После этого у россиянки поднялась температура и начались осложнения.

Нападавший начал ухаживать за женщиной в октябре прошлого года и ударил ее по голове в первый же месяц знакомства — у петербурженки остался синяк под глазом. Позже он приходил к ней на работу и пытался избить. Россиянка обратилась в полицию, однако в возбуждении дела ей отказали.

При этом отец экс-ухажера женщины все отрицает. По его словам, сын не нападал на петербурженку, а та якобы подставила его и украла деньги.

Ранее москвич сделал предложение возлюбленной и получил от нее удар ножом в сердце.