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Инструктор рассказала о пользе утреннего пилатеса для здоровья

Инструктор Репа: утренний пилатес поможет взбодриться
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Freepik

Утренний пилатес поможет взбодриться, повысить уровень энергии, а также улучшить настроение и осанку. Об этом рассказала сертифицированный инструктор по пилатесу Виктория Репа, передает Pravda.Ru.

Она уточнила, что он способствует выработке эндорфинов — гормонов хорошего самочувствия. По ее словам, такие тренировки также способны укрепить мышцы кора, повысить гибкость и улучшить общую физическую форму. Кроме того, с их помощью можно улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.

«Пилатес акцентирует внимание на контролируемых движениях и осознанном дыхании, что делает его отличным способом начать день без чувства усталости и разбудить тело, не перегружая его», — добавили в сообщении.

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина до этого рассказала «Газете.Ru», что тренировки с собственным весом, такие как мягкий фитнес, пилатес, йога и занятия танцами, помогут получить красивую, утонченную и подтянутую фигуру. Танцевальные элементы в любом из этих направлений или занятия именно танцами позволяют проработать комплексно все группы мышц, а также развить координацию и пластику, отметила она.

Ранее врач рассказала, как правильно поддерживать здоровье позвоночника.

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