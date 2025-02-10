Названы заболевания, на которые указывают холодные ноги

Постоянно холодные ноги могут указывать на проблемы с кровообращением, иммунитетом или нервами. Об этом изданию MedicalXpress рассказал доктор Джесси Бракамонте, терапевт клиники Майо (США).

Врач уточнил, что во многих случаях низкая температура на улице и в помещении может стать причиной замерзания стоп. Для улучшения терморегуляции достаточно носить теплые носки, регулярно выполнять физические упражнения, соблюдать здоровую диету, не забывать пить воду и отказаться от курения. Тем не менее в некоторых случаях холодные ноги выступают индикатором проблем со здоровьем.

По словам Бракамонте, причинами замерзания конечностей могут быть проблемы с кровообращением (недостаточный приток крови), сердечно-сосудистые патологии, иммунные или аутоиммунные заболевания (например, болезни щитовидной железы) а иногда и нервные или невропатические проблемы. Доктор добавил, что в некоторых случаях ноги замерзают при анемии — снижении уровня гемоглобина в крови.

Терапевт порекомендовал обратиться к врачу в тех случаях, когда чувство холода в ногах сохраняется в течение длительного времени. Также должно насторожить ощущение замерзших ног при нормальной температуре кожи на ощупь.

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