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Врач рассказал о лечении нового вируса с кровавым кашлем

Врач Зверев: антибиотики могут не подойти для лечения микоплазменной пневмонии
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Shutterstock/FOTODOM

Для лечения нового вируса с кровавым кашлем, похожего на микоплазменную пневмонию, важно подобрать правильное лечение, для этой цели подойдут не все антибиотики. Об этом 360.ru рассказал вирусолог и иммунолог, доктор биологических наук, академик РАН Виталий Зверев.

По его словам, лекарственные препараты могут не подействовать на микоплазму. При этом эксперт уточнил, что микоплазма — это не вирус, а бактерия, давно известная в медицине. Он подчеркнул, что она не вызывает особенных опасений у врачей.

«Она была всегда. Просто после коронавирусной инфекции мы стали обращать внимание на все такие вспышки заболеваемости. С одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, иногда такое внимание и некий ажиотаж при инфекциях, которые мы знали и с которыми справлялись всегда, чрезмерны. Потому что протекает болезнь как обычно, мы справляемся, смертельных случаев нет, и все хорошо», — сказал Зверев.

Однако он добавил, что люди с ослабленным иммунитетом могут столкнуться с тяжелым течением болезни.

Накануне Роспотребнадзор сообщил, что «неизвестный вирус» в России, предположительно, мог быть вызван микоплазменной инфекцией. В ведомстве подтвердили отсутствие эпидемиологических рисков в связи с пятью случаями заболевания, предположительно, вызванными этой инфекцией.

Ранее в России назвали сообщения о новом вирусе с кровавым кашлем «информационной атакой».

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