Против сотрудников миграционной службы в Калининградской области возбудили дело

В Калининградской области задержали троих человек по делу о незаконной миграции

Сотрудники правоохранительных органов взяли под стражу двух работников миграционной службы и одного иностранного гражданина в Калининградской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Каскад.тв» со ссылкой на следственные органы.

По информации журналистов, в отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье об организации нелегальной миграции.

«Иностранец был посредником. Он получил от соотечественника деньги, половину из которых оставил себе, а вторую — передал старшему инспектору отделения по противодействию незаконной миграции ОМВД «Гурьевский», — говорится в заявлении.

Взамен работник миграционной службы и его коллега оформили документы, дающие второму иностранному гражданину право беспрепятственно покинуть территорию РФ. На этом фоне суд распорядился арестовать фигурантов.

В то же время, как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ в своем Telegram-канале, иностранец, который хотел выехать за границу, находился на территории России незаконно. Из-за этого он опасался быть привлечен к административной ответственности, если попытается покинуть страну без необходимой подготовки.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали мужчину, вступившего в фиктивный брак с иностранкой.