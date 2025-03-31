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В России назвали сообщения о новом вирусе с кровавым кашлем «информационной атакой»

Академик Онищенко назвал сообщения о новом вирусе в России информационной атакой
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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Появление сообщений о случаях заболевания неизвестным вирусом с кровавым кашлем в России можно считать «классической информационной террористической атакой». Об этом заявил врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко, передает «БИЗНЕС Online».

«Некий Telegram-канал вдруг опубликовал, что в России зарегистрирован новый неизвестный вирус, который проявляется кровохарканьем, высокой температурой и так далее. К сожалению, все СМИ эту новость подхватили, а сегодня опубликовали, что какая-то девушка им просто прислала какое-то видео. Мы бы эту девушку нашли, обследовали и спасибо сказали за бдительность, но СМИ данную информацию подхватили», — пояснил он.

По его словам, владельцем канала является «двойной агент», которые прошел стажировку «на курсах ЦРУ в Прибалтике или в Польше». Онищенко добавил, что в большинстве регионов России уже началось снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Академик добавил, что вскоре в некоторых регионах сезон заболеваемости закончится.

29 марта Telegram-канал SHOT писал, что неизвестный вирус, заражение которым вызывает у человека повышение температуры и кашель с кровью, начал распространяться на территории России. Как отметили авторы публикации, у всех пациентов наблюдается одинаковый набор симптомов. Сначала они жалуются на слабость и ломоту, но уже через несколько дней у людей не остается сил даже на то, чтобы встать с кровати.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, чем мог быть вызван неизвестный вирус в России.

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